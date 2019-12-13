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В Приморье усилили меры по высылке нелегалов из Северной Кореи

В Приморье усилили меры по высылке нелегалов из Северной Кореи
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В связи с истечением срока пребывания северокорейских рабочих в России правоохранительные органы в Приморье усилили меры по депортации незаконно находящихся в регионе иностранцев.

"Речь идет об иностранцах, у которых уже сейчас истек срок действия документов", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он уточнил, что усиление мер связано с тем, что до конца года, в соответствии с резолюцией ООН, рабочие из КНДР должны покинуть РФ.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Совбез ООН запретил странам - членам Организации выдавать разрешения на работу гражданам Северной Кореи. В декабре того же года Совбез потребовал от членов ООН начать высылку северокорейских рабочих и завершить ее до конца 2019 года. До конца года в соответствии с резолюцией рабочие из КНДР должны покинуть и РФ. Такое решение было принято в рамках введения дополнительных санкций против Пхеньяна.

В ноябре 2018 года посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора рассказал, что число северокорейских рабочих в России уменьшилось до 11 тысяч человек с момента принятия резолюции ООН в конце 2017 года.

5 февраля 2019 года министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что все рабочие из Северной Кореи в текущем году вернутся на родину из России.

Выполняющая полеты из Владивостока в Пхеньян авиакомпания AirKoryo увеличила частоту рейсов. На следующей неделе они будут выполняться ежедневно, два раза в день. Ранее рейсы выполнялись два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. В компании это связывают с увеличением пассажиропотока в новогодние праздники.

Также до конца 2019 года раскуплены все билеты на поезд из Приморья в КНДР. Речь идет о составе № 652Э, отправляющемся из Уссурийска в Туманган (КНДР).

Согласно сайту РЖД, уехать в Туманган поездом можно 8 января. В наличии остался один билет в единственный вагон. Его стоимость - 2 тыс. 252 руб. Поезд из Уссурийска идет 7 часов 16 минут.

Также в поезд № 652Э можно сесть на станции Хасан в Приморье. На него также до конца года нет билетов. 8 января на нем можно уехать в КНДР за 168 руб. В 2019 году поезд отправится по маршруту 19, 22, 24 и 28 декабря.

Приморский край КНДР ООН

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