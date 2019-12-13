Россия выполнит в срок резолюцию ООН по северокорейским рабочим

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Резолюция ООН, предполагающая отправку из России северокорейских рабочих до 22 декабря, будет выполнена в срок, заявил руководитель департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

"Конечно, мы все резолюции выполняем в срок", - сказал Ильичев в пятницу журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса". На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что все рабочие из КНДР покинут Россию до 22 декабря, он ответил: "Да, в процессе".

Директор департамента отметил, что МИД РФ не ведёт подсчет числа рабочих, поэтому не может сказать, сколько их осталось в России. "Это в МВД надо уточнять. Но не так их много, как кажется", - сказал Ильичев.

Ранее в пятницу, 13 декабря, информированный источник рассказал "Интерфаксу", что в Приморском крае усилили меры по депортации незаконно находящихся там рабочих из КНДР - тех, у кого уже истек срок рабочей визы.

В сентябре 2017 года Совбез ООН запретил странам - членам Организации выдавать разрешения на работу гражданам Северной Кореи. В декабре того же года Совбез потребовал от членов ООН начать высылку северокорейских рабочих и завершить ее до конца 2019 года. Это было сделано в рамках введения дополнительных санкций против Пхеньяна.

В ноябре 2018 года посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что число северокорейских рабочих в России уменьшилось до 11 тысяч человек. "С момента принятия в декабре прошлого года резолюции количество рабочих из Северной Кореи, которых раньше в стране было около 34 тысяч, сократилось до 11 тысяч", - сказал тогда дипломат.

5 февраля этого года министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что все рабочие из Северной Кореи в текущем году вернутся на родину из России. "Рабочие из КНДР к концу 2019 г. покинут нашу страну в соответствии с резолюцией ООН", - сказал министр на пресс-конференции в Нальчике.