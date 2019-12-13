Песков посоветовал Зеленскому пожимать Путину руку, не вспоминая о Крыме

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности "пожать руку" Владимиру Путину, если тот отдаст Крым и Донбасс.

"Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая вопроса о Крыме. Это точно можно сказать", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь главы государства продолжил, что касаемо Донбасса Кремль неоднократно говорил, что нужно "не Путину жать руку, а надо выполнять минские договоренности".

Потому как тогда можно будет всем друг другу пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт, заявил Песков.

В четверг, 12 декабря, Зеленский заявил, что готов пожать не один раз руку президенту России в случае возвращения Украине "оккупированного Донбасса", и еще больше раз - после возвращения Крыма. Такие заявления украинский президента сделал в эфире программы "Право на владу (власть - ИФ)" на телеканале "1+1"

Отвечая на вопрос, пожал ли он руку Путину 9 декабря в Париже, где проходил саммит "нормандской четверки", Зеленский сказал: "Да. Да. А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начать диалог? Как можно о чем-то договариваться, а самое главное - не просто на словах, а решать вопросы?"

Зеленский добавил, что когда обсуждал с Путиным по телефону вопрос возвращения на Украину военных моряков, его тоже спрашивали, будет ли он здороваться с российским лидером.

"И я скажу вам откровенно, что если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированной Донбасс, то я могу еще 10 раз пожать руку, а если нам вернут наш Крым, а его обязательно когда-то вернут, можно и 100 раз. Готов на такие вещи только ради результата", - сказал Зеленский.