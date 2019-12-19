Путин предложил разобраться с проблемой наемников в Донбассе

Он знает, что это, к примеру, французы и немцы, которые воюют с обеих сторон

Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Донбассе нет иностранных войск, о необходимости вывода которых говорится в "минских соглашениях", заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин. По его словам, там есть наемники, "французы и немцы, на одной стороне и на другой", и с ними можно начать разбираться.

"Давайте с ними разбираться, но они не составляют основу вооруженных формирований" самопровозглашенных республик, отметил он.

"Там есть местная милиция, местные силы самообороны из местных жителей", - заявил Путин.

Он отметил, что возникает вопрос, откуда у них "танки и тяжелая артиллерия". На этот вопрос он ответил, приведя пример "многих горячих точек мира", где происходят боевые действия с участием танков и артиллерии. Эту технику они получают от "структур государств, которые симпатизируют" сторонам конфликта, "но это их техника", добавил он.

Главной проблемой он считает отсутствие у Киева желания урегулировать конфликт в диалоге с людьми. Он напомнил, что Киев отрезал эти районы от остальной территории Украины, введя блокаду: "Москва, что ли ввела блокаду?" Также он напомнил, что украинская сторона применяла в Донбассе авиацию.

Попытки создать "благоприятные для себя" условия для силового решения проблемы, с помощью танков и авиации, он считает такой подход "абсолютно ошибочным". Когда Киев уйдет от этого подхода и будет готов к диалогу с населением Донбасса, тогда конфликт можно будет урегулировать, считает он.

Комментируя проблему передачи Украине контроля над участком российско-украинской границы, он напомнил, что, по "минским соглашениям", этот процесс должен начаться на второй день после проведения в Донбассе выборов, а завершиться - только после всеобъемлющего политического урегулирования конфликта, в том числе соответствующих изменений Конституции Украины и предоставления "этим республикам" прав, прописанных в "минских договоренностях".

Путин отметил, что видит позитивные изменения в урегулировании конфликта в Донбассе, считает целесообразным продолжение переговоров в "нормандском формате" и допускает, что в марте состоится новая встреча "четверки". Ключевым пунктом "минских договоренностей" он назвал принятие Украиной закона об особом статусе отдельных регионов Донбасса.

Он напомнил, что такой закон уже принят и недавно был продлен на год, однако этого недостаточно.

Отведение сил в ключевых пунктах линии соприкосновения президент считает позитивным моментом, но он считает ошибкой отказ Киева отводить силы по всей протяженности этой линии. Позитивно сокращение обстрелов, но плохо то, что они сохраняются, добавил он.

Положительно он расценивает и то, что слово "урегулирование" не исчезло из риторики Киева, но при этом он отмечает отсутствие прямого диалога с представителями Донбасса.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.