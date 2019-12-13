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Экологи попросили Генпрокуратуру не дать продать моржат из "китовой тюрьмы" в Китай

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" обратилась в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой не допустить продажу шести моржат из "китовой тюрьмы" в китайские океанариумы.

Экологи просят внести предостережение в адрес Росприроднадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ при рассмотрении заявлений и выдаче разрешений СИТЕС на вывоз морских млекопитающих, выловленных в культурно-просветительских целях.

В РоссииШесть маленьких моржат попали в "китовую тюрьму" в ПриморьеЧитать подробнее

Также они настаивают на проверке законности продажи шести моржат ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум ДВ" компании ООО "Акватория".

В письме экологи напоминают, что, согласно вступившим в законную силу решениям суда и законодательству, продажа за пределы Российской Федерации морских млекопитающих, выловленных "в культурно-просветительских целях", является незаконной.

Ранее центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске приобрел детенышей моржей, содержавшихся в бухте Средняя Приморского края.

Экологи полагали, что шесть щенков тихоокеанского моржа, выловленных в возрасте до года, находятся в "китовой тюрьме" и в их содержании в неволе имеются факты жестокого обращения с животными. Предполагалось, что моржата содержатся больше года в закрытом металлическом ангаре без доступа солнечного света, в крошечных бассейнах, оторванными от матерей.

Сейчас местонахождение животных неизвестно.

Владивостокская природоохранная прокуратура после обращения экологов до 13 декабря проводила проверку законности вылова и содержания моржей в "китовой тюрьме", результаты обнародованы не были.

Экологи считают, что что детеныши добыты на основании незаконно выделенных квот для последующей продажи в зарубежные океанариумы. Животные запрещены к содержанию в неволе, могут относится к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами (Конвенцией СИТЕС).

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