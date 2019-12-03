Минприроды проверит сообщения о моржатах в "китовой тюрьме"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил главе Росприроднадзора провести проверку в бухте Средняя Приморского края, где, по сообщениям зоозащитников, содержатся детеныши моржей.

Ранее о содержании в "китовой тюрьме" моржат сообщила коалиция "Свободу косаткам и белухам". По ее данным, в бухте содержится шесть моржат, возрастом 7-9 месяцев, которых отловили в 2018 году на Чукотке.

Коалиция отправляла обращения в государственные надзорные органы о незаконности добычи и содержания моржат в бухте Средней.

10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных, остававшихся в "китовой тюрьме".

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.