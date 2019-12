Росприроднадзор не разрешил продать в Китай моржат из "китовой тюрьмы"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Росприроднадзор принял решение отказать Центру океанографии и морской биологии "Дельфиния" (ООО "Акватория") в выдаче разрешения на вывоз в Китай шести детенышей моржей из "китовой тюрьмы", сообщается на сайте ведомства.

Основанием для такого решения послужило то, что животные были выловлены в культурно-просветительских целях, а это не подразумевает продажу животных за пределы России.

При этом было установлено, что моржат выловили законно на основании разрешений Росрыболовства. Все они самки, рождены в 2018 году.

Отмечается, что тихоокеанские моржи не занесены в Красную книгу России, но находятся под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (внесены в III приложение СИТЕС - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES).

ООО "Акватория" купила шесть моржат из "китовой тюрьмы" в Приморском крае и обратилась в Росприроднадзор за разрешением на вывоз животных в Китай.

Судьбой животных обеспокоены экологи. Они заявляют, что эти животные были добыты на основании незаконно выделенных квот для последующей продажи в зарубежные океанариумы, запрещены к содержанию в неволе, в "китовой тюрьме" больше года с ними обращались жестоко.

По сведениям пограничников, моржат выловили в водах Чукотки в 2018 году. Одного моржа отловил "Сочинский дельфинарий", остальных - хабаровский "Океанариум ДВ".

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. 10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных.