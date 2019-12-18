Топилин заявил, что рождаемость в РФ все еще лучше, чем в Западной Европе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что несмотря на демографические проблемы, Россия демонстрирует более высокие показатели рождаемости, чем страны Западной Европы.

"Даже при тех коэффициентах, которые у нас есть сейчас, мы находимся в гораздо более хорошем положении, нежели чем большинство развитых европейских стран. Если мы возьмем Сингапур, Корею - там коэффициент меньше единицы. Если мы возьмем с вами все страны Западной Европы за исключением Франции, то там суммарный коэффициент гораздо ниже, чем в России", - сказал Топилин в среду в Совете Федерации на слушаниях, посвященных национальному проекту "Демография".

Суммарный коэффициент рождаемости в РФ по итогам 2018 года среди всего населения составил 1,579. Этот показатель характеризует среднее число рождений на одну женщину вне зависимости от показателей смертности. Данные за текущий год Росстат подготовит позже. Комитет гражданских инициатив ранее делал предположение, что этот коэффициент может составить в 2019 году 1,6 с учетом федеральных мер по поддержке рождаемости.

По данным Росстата, за январь-октябрь 2019 года естественная убыль населения России составила почти 260 тыс. человек - это рекордно высокий показатель за последнее десятилетие. Топилин ранее заявлял, что естественная убыль населения в текущем году прогнозировалась заранее, и правительство подготовило пакет мер, чтобы повлиять на демографическую динамику.