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Матвиенко объяснила отставку Левченко его неспособностью справиться с наводнением

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что отставка губернатора Иркутской области Сергея Левченко стала результатом его оценки собственной работы и своей команды при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с наводнением.

В частности она заявила журналистом, что профессионализм, дееспособность любой команды, в том числе региональной, проверяется в чрезвычайных ситуациях.

"И, к сожалению большому, региональная команда не справилась - не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми, с каждым конкретным человеком", - считает Матвиенко.

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По ее словам, очень много жителей региона "абсолютно справедливо высказывали недовольство, потому что приближается зима, а их жилищные и другие проблемы не решены".

При этом она подчеркнула, что Левченко сам дал такую оценку своей деятельности и команды и попросил об отставке.

Коммунист Левченко был избран губернатором Иркутской области на досрочных прямых выборах 27 сентября 2015 года.

Минувшим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. Сильнее всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область Валентина Матвиенко

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