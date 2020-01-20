Суд признал незаконным увольнение иркутского министра "в связи с добровольной отставкой"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Кировский суд Иркутска по иску областной прокуратуры признал незаконным увольнение Сергея Шеверды с поста министра лесного комплекса в связи с добровольной отставкой. Надзорное ведомство сообщило, что добилось его увольнения с формулировкой "в связи с утратой доверия".

В июле 2019 года этот же суд по иску прокурор области признал незаконным бездействие тогдашнего губернатора Сергея Левченко, поскольку тот не увольнял Шеверду в связи с утратой доверия. Прокурорская проверка ранее установила, что министр задекларировал недостоверные данные о расходах и доходах. Закон о противодействии коррупции требует за это увольнять в связи с утратой доверия. Однако Левченко своим указом снял Шеверду с должности в связи с добровольной отставкой.

В суде представитель ответчика признал иск прокурора и предъявил указ врио губернатора Игоря Кобзева об изменении формулировки увольнения бывшего министра.

Принципиальная позиция областной прокуратуры позволила привлечь бывшего министра к юридической ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия в связи с нарушением антикоррупционного законодательства, подчеркнуло ведомство.

Бывшего министра обвиняют в превышении должностных полномочий при организации санитарных рубок в заказнике "Туколонь". По версии следствия, в заказнике был вырублен реликтовый лес на площади около 120 га, ущерб оценивается примерно в 748 млн рублей.

Правительство региона утверждало, что санитарные рубки в "Туколони" были организованы после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза. Лес в заказнике заражен стволовыми вредителями и поврежден лесными пожарами, вырубка является единственным способом очистить территорию для лесовосстановительных работ и предотвратить дальнейшее распространение очага заражения.