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Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку

Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что Путин уже провел встречу с Кобзевым.

Ранее в конце сентября в СМИ была распространена информация о том, что осенью планируется отставка Левченко на фоне сложной ситуации в регионе после двух волн паводка. Тогда в пресс-службе областного правительства опровергли это сообщение.

Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. Окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, Воронежский государственный университет, Воронежский институт экономики и социального управления, Академию Государственной противопожарной службы МЧС.

С 2000 года работает в структуре МЧС России. Был начальником Главного управления МЧС по Воронежской области. С августа 2017 года - директор Департамента кадровой политики МЧС России, затем - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору МЧС России. С 4 ноября 2019 года - замминистра МЧС - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору, генерал-лейтенант внутренней службы. Женат, воспитывает четверых детей.

Левченко родился в 1953 году в Новосибирске. В 1990 году стал первым секретарем Ангарского горкома КПСС, а через три года возглавил Иркутское областное отделение КПРФ. Неоднократно избирался депутатом Госдумы РФ и Законодательного собрания Иркутской области.

27 сентября 2015 года одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора Иркутской области. Срок губернаторских полномочий Левченко истекал осенью 2020 года.

Наводнение в Иркутской области

В Иркутской области в начале июня 2019 года произошло крупное наводнение. Из-за сильных затяжных дождей резко поднялся уровень воды в левобережных притоках Ангары, в зону затопления попали 109 населенных пунктов. Паводок прошел в две волны. В результате первой 25 человек погибли и шесть пропали без вести. Затоплены оказались полтора десятка тысяч жилых помещений, из которых более трети не подлежат ремонту. Вторая волна паводка, пришедшаяся на конец июля, охватила 58 населенных пунктов и затронула более пяти тысяч человек.

Иркутская область Сергея Левченко

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