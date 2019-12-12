Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что Путин уже провел встречу с Кобзевым.

Ранее в конце сентября в СМИ была распространена информация о том, что осенью планируется отставка Левченко на фоне сложной ситуации в регионе после двух волн паводка. Тогда в пресс-службе областного правительства опровергли это сообщение.

Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. Окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, Воронежский государственный университет, Воронежский институт экономики и социального управления, Академию Государственной противопожарной службы МЧС.

С 2000 года работает в структуре МЧС России. Был начальником Главного управления МЧС по Воронежской области. С августа 2017 года - директор Департамента кадровой политики МЧС России, затем - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору МЧС России. С 4 ноября 2019 года - замминистра МЧС - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору, генерал-лейтенант внутренней службы. Женат, воспитывает четверых детей.

Левченко родился в 1953 году в Новосибирске. В 1990 году стал первым секретарем Ангарского горкома КПСС, а через три года возглавил Иркутское областное отделение КПРФ. Неоднократно избирался депутатом Госдумы РФ и Законодательного собрания Иркутской области.

27 сентября 2015 года одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора Иркутской области. Срок губернаторских полномочий Левченко истекал осенью 2020 года.