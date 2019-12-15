Плавдок со списанной подлодкой затонул в Севастополе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в одной из бухт Севастополя в ночь на воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Как рассказал собеседник агентства, плавдок ПД-16 затонул в Южной бухте, в нем находилась подлодка Б-380.

По его словам, подводная лодка уже всплыла и находится на плаву. Источник считает, что причина затопления - техническое состояния дока.

Официальным подтверждением информации агентство пока не располагает.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году.