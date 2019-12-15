Затонувшую в Севастополе подлодку утилизаруют
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в одной из бухт Севастополя, подлежат утилизации, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.
Как отмечается в сообщении, поступившем в редакцию, плавдок ПД-16 и корпус подлодки, находившийся в нем, были выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380 затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье. По его словам, подлодка уже всплыла и находится на плаву.
Возможной причиной затопления собеседник агентства назвал техническое состояния дока.
Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Его назначение - доковый ремонт подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн. Плавдок находится в Севастополе с 1945 года.
В доке долгие годы находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 - ранее "Горьковский комсомолец" проекта 641Б "Сом", спущенный на воду в 1982 году.