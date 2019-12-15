Затонувшую в Севастополе подлодку утилизаруют

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в одной из бухт Севастополя, подлежат утилизации, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

Как отмечается в сообщении, поступившем в редакцию, плавдок ПД-16 и корпус подлодки, находившийся в нем, были выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380 затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье. По его словам, подлодка уже всплыла и находится на плаву.

Возможной причиной затопления собеседник агентства назвал техническое состояния дока.