Подлодка частично затонула в Приморье по пути на утилизацию

Дизельная подлодка была выведена из состава Тихоокеанского флота в 2013 году

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Выведенная из состава Тихоокеанского флота дизельная подлодка частично затонула по пути на утилизацию в Приморском крае. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

"В час ночи в четверг поступило сообщение о том, что в Приморье во время буксировки на утилизацию выведенной из состава Тихоокеанского флота дизельной подводной лодки неподалеку от залива Восток произошло касание дна кормовой частью подлодки. При этом носовая часть осталась в надводном положении", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что людей и топлива на борту подводной лодки нет, какие-либо угрозы отсутствуют.

Инцидент произошел по пути из Владивостока в Находку в месте, где глубина составляет 47 метров. При этом длина самой субмарины - 72 метра.

Буксир "Лазурит" Морспасслужбы сразу же после произошедшего встал на якорь и ждет решения Тихоокеанского флота о направлении к аварийной субмарине специального судна для организации аварийных и судоподъемных работ.

В свою очередь отдел информации Тихоокеанского флота сообщил, что частично затонувшая дизельная подлодка была выведена из состава Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2013 году и находилась в отстое.

Уточняется, что корпус субмарины был передан в собственность металлоперерабатывающему заводу "Аскона" в ноябре 2019 года. Это предприятие и проводило буксировку подлодки на утилизацию в порт Находка, сообщает флот.

В сообщении отмечается, что лодка частично потеряла плавучесть и кормовой частью коснулась дна.

Информированный источник сообщил агентству, что владельцы пока не обращались в ТОФ за помощью в подъеме лодки.

Затонувшая в 2003 году подлодка К-159

В ночь на 30 августа 2003 года атомная подводная лодка К-159, выведенная из боевого состава Северного флота в 1989 году, затонула в ночь на 30 августа 2003 года в Баренцевом море во время буксировки для утилизации на судоремонтный завод "Hерпа" в Снежногорске.

В штормовых условиях понтоны, с помощью которых проводилась буксировка, оторвались, и подлодка затонула в 3 милях северо-западнее острова Кильдин. Реакторы АПЛ перед буксировкой были приведены в ядерно-безопасное состояние.

Hа борту субмарины находились десять членов экипажа сопровождения дивизиона "отстойных" атомных подводных лодок. Спасательной группе удалось спасти одного моряка и найти тела двух погибших - капитана 3 ранга Юрия Жадана и старшины 1 статьи Евгения Смирнова.

В двух реакторах, имеющихся на борту АПЛ, находятся стержни отработавшего ядерного топлива. По оценке экологов, "с учетом износа оборудования реакторов и корпуса подводной лодки ее следует считать одним из самых опасных объектов в Северном Ледовитом океане".

В июне-июле 2007 года в рамках международной программы сотрудничества в военной области по вопросам окружающей среды в Арктике (программа АМЕС) был проведен мониторинг радиационного фона в районе гибели АПЛ К-159, а также состояния самой лодки, который показал, что никаких негативных изменений в районе ее нахождения не произошло.