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Врачи сообщили о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Медики оказали помощь двум десяткам пострадавших после аварии с участием автобуса в Нижегородской области, сообщили журналистам в воскресенье в Минздраве региона.

По данным врачей, всего в ДТП в Балахнинском районе пострадали 20 человек, из них девяти помощь была оказана на месте, они отказались от госпитализации, 12 человек доставили в приемное отделение Балахнинской ЦРБ. Состояние пострадавших уточняется, сказали в ведомстве.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональном Минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Авария произошла около 16:00 по Москве в воскресенье на автодороге местного значения между населенными пунктами Липовки и Галкина. Автобус ехал из Иваново в нижегородский Дзержинск. В салоне было, по разным данным, от 40 до 49 человек, детей среди них нет.

Нижкгородская область

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