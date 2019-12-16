"Роскосмос" запланировал тесты двухчасовой схемы полета к МКС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в 2020 году протестируют двухчасовую одновитковую схему полета космических кораблей к МКС. Об этом говорится в видеоролике, которую журналистам представило руководство госкорпорации.

Ранее в 2019 году по двухвитковой схеме к МКС летали грузовики "Прогресс".

"4 апреля в этом году поставлен мировой рекорд по скорости доставки до МКС. Он (грузовик. - ИФ.) преодолел этот путь 3 часа 21 минуту по двухвитковой схеме. Наша задача на ближайший период обеспечить аналогичную двувитковую схему для пилотируемого корабля", - отметил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

С 2013 года российские корабли долетают и стыкуются с МКС в основном по шестичасовой схеме, до этого применялась двухсуточная схема стыковки.