Поиск

"Роскосмос" запланировал тесты двухчасовой схемы полета к МКС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в 2020 году протестируют двухчасовую одновитковую схему полета космических кораблей к МКС. Об этом говорится в видеоролике, которую журналистам представило руководство госкорпорации.

Ранее в 2019 году по двухвитковой схеме к МКС летали грузовики "Прогресс".

"4 апреля в этом году поставлен мировой рекорд по скорости доставки до МКС. Он (грузовик. - ИФ.) преодолел этот путь 3 часа 21 минуту по двухвитковой схеме. Наша задача на ближайший период обеспечить аналогичную двувитковую схему для пилотируемого корабля", - отметил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

С 2013 года российские корабли долетают и стыкуются с МКС в основном по шестичасовой схеме, до этого применялась двухсуточная схема стыковки.

Роскосмос МКС Прогресс Дмитрий Рогозин

Новости по теме

Новости

Группа FESCO решила продать зерновозы

Рогозин назвал дату строительства комплекса для сверхтяжелой ракеты на "Восточном"

Рогозин назвал дату строительства комплекса для сверхтяжелой ракеты на "Восточном"

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 декабря

Что произошло за день: воскресенье, 15 декабря

Володин расценил как угрозу призыв японских коммунистов объявить Курилы своей территорией

Володин расценил как угрозу призыв японских коммунистов объявить Курилы своей территорией

Российские военные взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США

Телеканал "Россия 1" опроверг сообщения о вмешательстве в запись проекта "Би-2"

В Севастополе в районе затопления дока с подлодкой произошел разлив нефтепродуктов

В Севастополе в районе затопления дока с подлодкой произошел разлив нефтепродуктов

В эксперимент по налогу на самозанятых вошли еще 19 регионов РФ

В эксперимент по налогу на самозанятых вошли еще 19 регионов РФ

Вертолет Ми-8 повредил шасси после посадки в аэропорту Иркутска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');