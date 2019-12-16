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"Роскосмос" объединит все космические проекты в одну госпрограмму

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В 2020 году "Роскосмос" объединит все космические проекты в единую госпрограмму, объявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Сейчас, по его словам, проекты существуют в рамках нескольких разных федеральных программ, не согласованных друг с другом. Это "создает хаос в действиях", отметил чиновник. Поэтому "Роскосмос" предложил перейти к единой госпрограмме, а президент Владимир Путин в мае 2019 года это одобрил.

По словам Рогозина, программа будет рассчитана до 2030 года и создана по образцу госпрограмму вооружений.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Владимир Путин

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