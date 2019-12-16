Роскомнадзор внес "Яндекс.Дзен" в реестр организаторов распространения информации

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) сервисы "Яндекс.Дзен" и уральское информационное агентство "Ura.ru", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Компания Yandex Services AG, обеспечивающая функционирование сервиса "Яндекс.Дзен", и ООО "Сибирско-Уральская медиакомпания", обеспечивающая функционирование ресурса www.ura.news, внесены в реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" на основании уведомления 10.12.2019 и 13.12.2019 соответственно", - сказано в ответе пресс-службы Роскомнадзора, поступившем на запрос агентства.

В ведомстве уточнили список сервисов ООО "Яндекс", в настоящее время находящиеся в реестре. Это "Яндекс.Почта" (mail.yandex.ru), "Яндекс.Диск" (disk.yandex.ru), "Яндекс.Район" (local.yandex.ru).

В Роскомнадзоре добавили, что обязанности организатора распространения информации указаны в ст. 10.1 ФЗ "Об информации...".

Ранее в Роскомнадзоре неоднократно поясняли, что ресурсы попадают в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставляет свои контактные сведения. Согласно закону "Об информации", реестр ОРИ формируется РКН совместно с правоохранительными органами и органами государственной безопасности.

На пополнение реестра ОРИ ранее в понедельник обратил внимание проект "Роскомсвобода".

Требования "закона Яровой"

С 1 июля 2018 года ОРИ в рамках реализации "пакета Яровой" обязаны полгода хранить сообщения российских пользователей интернета и предоставлять эту информацию по запросу правоохранительных органов. Согласно ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", право на такую деятельностью в России есть у оперативных подразделений: органов внутренних дел РФ, органов ФСБ, Федеральной службы охраны (ФСО), таможенных органов РФ, Службы внешней разведки РФ (СВР), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также у оперативного подразделения органа внешней разведки Минобороны РФ.

Согласно утвержденным правительством правилам, ОРИ в течение полугода хранят на территории РФ текстовые сообщения пользователей интернета, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, а также иные электронные сообщения пользователей.

В июле 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Госдумы Ириной Яровой, ее коллегами по фракции "Единая Россия" Алексеем Пушковым и Надеждой Герасимовой, а также сенатором Виктором Озеровым. Вместе с этим, так называемым пакетом Яровой или законом Яровой был подписан перечень поручений правительству.

Большая часть поправок, предложенных двумя федеральными законами, входящих в "пакет Яровой", вступила в силу с 2016 года.