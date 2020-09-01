"Интерфакс" поможет Яндекс.Дзену тестировать программу проверки фактов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Яндекс.Дзен приступил к тестированию программы проверки фактов в материалах, публикуемых на платформе. К этому процессу подключены внешние партнёры-фактчекеры - медиа или организации, у которых есть профессиональная экспертиза в области проверки информации.

Задача партнеров - проверять публикации блогеров на возможную недостоверность, а также помогать платформе развивать системную работу по фактчекингу.

"Проверка фактов в популярных публикациях пользователей стала важным направлением для контентных платформ. Для этого международные сервисы активно сотрудничают с фактчекинговыми компаниями, и тем самым развивают рынок профессионалов в фактчекинге, - заявил директор Яндекс.Дзена по работе с партнёрами Александр Соболь. - Сотрудничество с фактчекерами поможет Дзену более точно определять фейки и настроить системную работу по проверке фактов в публикациях. Мы также надеемся, что наш эксперимент вызовет интерес у российского медиарынка, и, помимо наших текущих партнёров, к нему подключатся и другие издания и организации, готовые развивать это направление вместе с нами".

"Интерфакс" стал одним из первых партнеров программы. "Мы проводим непрерывную проверку всей входящей новостной информации, и именно благодаря качественной экспертизе "Интерфакс" известен во всем мире, нам доверяют и используют нашу информацию при принятии решений. Высокие требования к ее качеству - не декларативные ценности, а основа нашей работы", - заявил первый заместитель генерального директора Группы "Интерфакс" Алексей Горшков. "Сегодняшние возможности IT-систем "Интерфакса", в частности, системы медиа-мониторинга "СКАН-Интерфакс", позволяют нам не только выявлять фейки, отслеживать поле их распространения, но и препятствовать этому. Надеюсь, наш опыт работы будет полезен в рамках совместного проекта, мы сможем значительно сократить число фейков в Интернете и дадим возможность большему числу пользователей Рунета получить доступ к проверенной информации", - добавил он.

На первом этапе партнёрами программы также стали ТАСС и интернет-издание The Bell. Также к программе присоединилась Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), совместно с которой Дзен будет изучать проблему фейков и исследовать методы борьбы с ложной информацией.

Как отмечают организаторы программы, на проверку фактчекерам могут поступить публикации, которые быстро набирают популярность на платформе, а также публикации, которые получают много жалоб пользователей на недостоверную информацию.

Фактчекеры не будут оценивать личное мнение блогера, описание его опыта, а также статьи в жанрах художественного вымысла и сатиры. Будут проверяться публикации, которые содержат факты, цифры, цитаты или другие данные, доступные для сравнения с информацией в достоверных источниках, говорится в сообщении Яндекс.Дзен.

Дзен будет отправлять публикации блогеров нескольким фактчекерам в случайном порядке. На проверку одного материала отводится от четырех до восьми часов. В течение этого времени публикация пропадает из общей ленты и доступна только по прямой ссылке. Команда Дзена контролирует процесс проверки на соответствие общему стандарту: проверены ключевые факты, есть ссылки на несколько достоверных источников данных, соблюдено время проверки.

Публикации, в которых фактчекеры нашли недостоверную информацию, будут ограничены на платформе. Ограничения могут быть нескольких типов: от показа только подписчикам до полного удаления. Автор материала может оспорить решение, предоставив подтверждения достоверности информации.

Яндекс.Дзен - это блогерская платформа, где ежедневно более 30 000 авторов публикуют десятки тысяч материалов. В Дзене есть статьи и видео на разные темы, подобранные под интересы каждого пользователя. Ежедневная аудитория платформы - более 16 млн человек. В среднем каждый пользователь проводит в Дзене более 40 минут в день.

В Яндекс.Дзене есть требования к качеству контента и содержанию публикуемых материалов. Модераторы Дзена проверяют статьи на соответствие общим правилам платформы. Эта проверка также учитывает жалобы пользователей на контент.