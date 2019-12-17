Поиск

Вдвое больше россиян стали хорошо относиться к США и ЕС с 2018 года

Вдвое больше россиян стали хорошо относиться к США и ЕС с 2018 года
Флаги США и ЕС
Фото: Vostock-photo

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Около половины россиян сообщили о положительном отношении к США (47%) и Евросоюзу (52%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, доля россиян, хорошо относящихся к Соединенным Штатам, по сравнению с маем 2018 года увеличилась более, чем вдвое - с 20% до 47%. Жителей России, которые позитивно относятся к ЕС, за этот период также стало почти в два раза больше - с 28% до 52%.

Согласно опросу, за последние полтора года стало меньше россиян, негативно относящихся к США: в мае прошлого года о своем отрицательном отношении говорили 69% респондентов, в настоящее время такого мнения придерживаются 41% россиян. Количество опрошенных, плохо относящихся к Евросоюзу, также уменьшилось - с 55% до 34%.

Большинство участников опроса (72%) заявили о своем хорошем отношении к Китаю, противоположную позицию занимают 18% респондентов.

Опрос проведен 21-27 ноября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Россия США ЕС Китай Левада-центр

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 17 декабря

Россия уступила Никарагуа и Руанде в рейтинге гендерного равенства ВЭФ

Хозяина дома в Ленобласти, где нашли арсенал, заподозрили в изнасиловании дочери

Экс-глава Роспромбанка получил пять лет колонии за растрату более 750 млн рублей

Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом

Rambler попросит прекратить уголовное дело в рамках конфликта с Nginx

Rambler попросит прекратить уголовное дело в рамках конфликта с Nginx

Минфин РФ подготовил проект поручения ЕЭК проработать беспошлинный лимит в 20 евро

Минфин РФ подготовил проект поручения ЕЭК проработать беспошлинный лимит в 20 евро

Что произошло за день: понедельник, 16 декабря

Рубль уверенно подорожал к доллару и евро на фоне позитива с внешних рынков

"Дочка" РЖД запустила сервис по доставке еды из ресторанов к поезду

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');