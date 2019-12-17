Вдвое больше россиян стали хорошо относиться к США и ЕС с 2018 года

Флаги США и ЕС Фото: Vostock-photo

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Около половины россиян сообщили о положительном отношении к США (47%) и Евросоюзу (52%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, доля россиян, хорошо относящихся к Соединенным Штатам, по сравнению с маем 2018 года увеличилась более, чем вдвое - с 20% до 47%. Жителей России, которые позитивно относятся к ЕС, за этот период также стало почти в два раза больше - с 28% до 52%.

Согласно опросу, за последние полтора года стало меньше россиян, негативно относящихся к США: в мае прошлого года о своем отрицательном отношении говорили 69% респондентов, в настоящее время такого мнения придерживаются 41% россиян. Количество опрошенных, плохо относящихся к Евросоюзу, также уменьшилось - с 55% до 34%.

Большинство участников опроса (72%) заявили о своем хорошем отношении к Китаю, противоположную позицию занимают 18% респондентов.

Опрос проведен 21-27 ноября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.