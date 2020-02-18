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Четверо из пяти россиян увидели в Западе партнера и друга

К Евросоюзу отношение граждан РФ оказалось лучше, чем к Америке

Четверо из пяти россиян увидели в Западе партнера и друга
Фото: Vostock-photo

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Почти 80% граждан РФ уверены, что Россию и Запад должны связывать узы партнерства и дружбы, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

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Как соперника Запад рассматривают 16% опрошенных, еще 3% видят в нем врага, отмечается в исследовании.

Разделив Запад на Америку и Евросоюз, социологи выяснили, что россияне относятся к ЕС лучше, чем к США. Так, о хорошем и очень хорошем отношении к ЕС заявили 49% опрошенных, к США - 42%. О негативном отношении к ЕС сообщили 37% респондентов, к Америке - 46% участников опроса.

Большинство россиян (52%) считают, что есть все основания опасаться западных стран, входящих в НАТО. В то же время 35% опрошенных полагают, что Западу самому следует побаиваться России. О том, что "натовцев" бояться не надо, заявили 44% респондентов, а о том, что не надо опасаться России - 61% участников опроса.

Опрос проведен 23 - 29 января по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Россия Левада-центр

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