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Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.

По информации собеседника канала, японские суда прибыли из префектуры Хоккайдо. Отмечается, что суда были задержаны для досмотра и доставлены на один из Курильских островов.

В свою очередь, представитель правительства префектуры Хоккайдо заявил NHK, что суда занимались выловом осьминогов в рамках соглашения между Россией и Японией.

Он предположил, что суда могли быть доставлены на остров Кунашир из-за якобы выявленных российской стороной расхождений между объемом, обозначенным в бортовых журналах, и фактическим уловом.

Чиновник добавил, что префектура пытается установить, насколько верны утверждения российской стороны.

МИД Японии потребовал от российской стороны скорейшего освобождения японских рыбаков.

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