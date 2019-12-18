Поиск

В возможность улучшения отношений с Украиной верят 74% россиян

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Граждан РФ, считающих, что в будущем российско-украинские отношения в той или иной мере станут лучше, почти в семь раз больше, чем россиян, ожидающих ухудшения, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Социологическое исследование показало, что 74% сограждан в разной степени рассчитывают на прогресс в отношениях между Россией и Украиной. При этом 43% респондентов полагают, что отношения нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут, в восстановление дружественных и добрососедских отношений верят 19% респондентов, 14% участников опроса допускают, что двусторонние отношения будут иметь союзнический характер.

По данным ВЦИОМ, 11% россиян ждут ухудшения в российско-украинских отношениях, что почти вдвое больше по сравнению с июлем нынешнего года (6% респондентов). Согласно результатам исследования, 10% граждан РФ не знают, чего ожидать в двусторонних отношениях.

Исследование показало, что 35% россиян ничего не знают о деятельности нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, о своем положительном отношении к действующему украинскому президенту сообщили 9% участников опроса, об отрицательном отношении к Зеленскому заявили 21% респондентов. По данным ВЦИОМ, 29% опрошенных равнодушны к Зеленскому.

Вместе с тем, среди россиян, знающих о деятельности Зеленского, подавляющее большинство (74%) полагают, что за период работы нынешнего украинского президента в двусторонних отношениях ничего не изменилось (Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года). При этом число сограждан, уверенных, что отношения улучшились и респондентов, считающих, что произошло ухудшение, абсолютно равно - по 11% респондентов соответственно.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 12 декабря 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

Новости
Дело сенатора Арашукова

Задержаны еще четыре фигуранта "дела Арашуковых"

Госдума определила порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

Госдума определила порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств
Криминал в многодетной семье под Гатчиной

О насилии над девочкой из деревни под Гатчиной в полицию сообщила ее мать

О насилии над девочкой из деревни под Гатчиной в полицию сообщила ее мать

Госдума приравняла сжигание мусора к "утилизации" твердых отходов

"Яндекс" обнародовал список главных тем 2019 года

"Яндекс" обнародовал список главных тем 2019 года

"Газпром" собрался построить газохимический комплекс на Ямале

Дело Baring Vostok

Суд отложил рассмотрение иска банка "Восточный" к Baring и Калви

Суд отложил рассмотрение иска банка "Восточный" к Baring и Калви
Арест губернатора Сахалина

УФСИН рассказало о местоположении экс-губернатора Хорошавина

Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов

Арест губернатора Сахалина

Адвокаты потеряли экс-губернатора Хорошавина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');