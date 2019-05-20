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Зеленский вступил в должность президента Украины

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На торжественном заседании Верховной рады избранный глава государства, положив руку на конституцию, провозгласил присягу украинскому народу, подписал ее текст и передал главе Конституционного суда. По сложившейся традиции, вторую руку во время принесения присяги президент положил на Пересопницкое Евангелие.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", в зале парламента присутствуют депутаты, представители более 50 иностранных делегаций, в том числе международных организаций, бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, члены правительства Украины, представители церквей и религиозных организаций, судебной ветви власти, приглашенные гости.

Зеленский прошел к зданию Рады через Мариинской парк. Он назвал "главной фишкой" новой власти - быть ближе к людям. Зеленский пожал руки людям, которые приветствовали его в парке. Затем он торжественно вошел в зал парламента.

Во втором туре выборов президента Украины 21 апреля Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и был избран на пост главы государства. За второго кандидата, пятого президента Украины Петра Порошенко, проголосовали 24,45% избирателей.

Владимир Зеленский Украина

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