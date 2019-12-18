Суд увеличил в полтора раза компенсацию попавшим под танковый обстрел срочникам

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ленинградский областной суд увеличил с 4 млн рублей до 6 млн рублей компенсацию бывшим солдатам-срочникам, которые в сентябре 2017 года попали под обстрел во время танковых учений и были тяжело ранены. Теперь их иск удовлетворен полностью, заявили в "Зоне права", юристы которой представляют бывших рядовых.

7 сентября рядовые Дмитрий Пахмутов, Вадим Габдуллин, Арсен Османов и Андрей Виттих в составе имитационной команды попали в сектор прямого огневого поражения на танковых стрельбах. Виттих погиб на месте, остальные трое получили тяжелые ранения, переломы, отрыв конечности.

26 февраля 2019 года Великоновгородский гарнизонный военный суд назначил условные сроки за халатность двум подполковникам - начальнику инженерных войск 6-й общевойсковой армии Денису Горелышеву и начальнику 33-го общевойскового артиллерийского полигона Виктору Кривошеину. По мнению суда, они небрежно отнеслись к должностным обязанностям при размещении имитационных команд.

Осужденные признали вину, извинились перед потерпевшими и по собственной инициативе выплатили им небольшие компенсации.

Пахмутов, Габдуллин и Османов подали иск к Минобороны.

В сентябре 2019 года Лужский городской суд присудил им в общей сложности 4 млн рублей - 2,5 млн рублей Пахмутову и по 1,5 млн рублей Габдуллину и Османову.