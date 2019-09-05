Трое бывших рядовых отсудили у Минобороны 4 млн рублей за танковый обстрел

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области Лужский городской суд взыскал с Минобороны 4 млн рублей в пользу бывших рядовых Дмитрия Пахмутова, Вадима Габдуллина и Арсена Османова, которые были ранены из-за ошибок в организации танковых учений. Об этом "Интерфаксу" сообщил их адвокат Дмитрий Герасимов (сотрудничает с правозащитной организацией "Зона права").

7 сентября 2017 года рядовые в составе имитационной команды попали в сектор прямого огневого поражения на танковых стрельбах. Все трое получили тяжелые ранения, переломы, отрыв конечности, 20-летний Андрей Виттих погиб на месте, у него был порван крупный кровеносный сосуд.

26 февраля 2019 года Великоновгородский гарнизонный военный суд дал условные сроки двум подполковникам - начальнику инженерных войск 6-й общевойсковой армии Денису Горелышеву и начальнику 33-го общевойскового артиллерийского полигона Виктору Кривошеину за халатность. Суд счел, что офицеры небрежно отнеслись к должностным обязанностям при размещении имитационных команд. Осужденные признали вину, извинились перед потерпевшими и по собственной инициативе выплатили им небольшие компенсации.

Теперь Пахмутов отсудил у Минобороны 2,5 млн рублей компенсации, Габдуллин и Османов - по 1,5 миллиона рублей.