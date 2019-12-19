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Президент РФ рассказал о единственной возможной при демократии идеологии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает, что деполитизированный патриотизм - единственная возможная идеология в условиях демократии.

"Идеология, на мой взгляд, в современном демократичном обществе возможна только одна: патриотизм. В самом широком, хорошем смысле этого слова. Это должно быть деполитизировано, но направлено на укрепление внутренних основ российского государства", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Так он прокомментировал вопрос об общественном диалоге вокруг возможности внесения поправок в ст. 13.2 Конституции РФ, где говорится о том, что никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной.

Президент, поясняя свою позицию, раскритиковал конституции Советского Союза, подчеркнув, что заложенная в них идеология одной партии привела к тому, что развал партии стал "одним из спусковых крючков" распада единого государства.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина 19 декабря.

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Владимир Путин

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