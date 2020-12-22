Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 22.12В России 2 906 503+28 776В мире 77 364 641+541 155

Суд отказал в компенсациях родным жертв катастрофы Ту-154 под Сочи

Суд отказал в компенсациях родным жертв катастрофы Ту-154 под Сочи
Цветы на набережной Сочи в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154
Фото: Reuters

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Второй Кассационный суд признал законным отказ в компенсациях родственникам погибших в декабре 2016 года при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154, сообщил "Интерфаксу" адвокат истцов Игорь Трунов.

"Кассационный суд отказал в полном объеме в возмещении вреда 72 родственникам погибших в авиационной катастрофе возле Сочи. Решение обжалуется в надзорную инстанцию Верховного суда, подается жалоба в ЕСПЧ", - сказал адвокат во вторник.

В РоссииМинобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под СочиМинобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под СочиЧитать подробнее

В жалобе пострадавшие требовали возмещения морального вреда и недоплаченные страховые выплаты. Однако, как отметил Трунов, "суд посчитал, что Минобороны и страховое общество "Согаз" выполнило свои обязательства, несмотря на то, что моральный вред не возмещался, а также то, что в семьях погибших родились дети, не получившие вообще никаких выплат".

Ранее Мещанский суд Москвы отказал родственникам жертв катастрофы в удовлетворении исковых требований к страховой компании "Согаз", перестраховщику MS Amlin pls и министерству обороны РФ.

Истцы просили суд взыскать с ответчиков более 2 млрд руб. в связи с недоплаченным страховым возмещением, а также причинением материального и морального вреда, однако Мещанский суд не нашел оснований для удовлетворения их требований.

Военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года, погибли 92 человека. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим, на борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и сотрудники Минобороны России.

В декабре 2019 года адвокат Трунов сообщил, что уголовное дело, возбужденное по факту крушения самолета Минобороны, прекращено за отсутствием состава преступления.

Прощание с погибшими при крушении Ту-154

11
Гражданская панихида по главе благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке в Успенском храме Новодевичьего монастыряВо время траурной церемонии прощания с Елизаветой ГлинкойВо время церемонии прощания с Елизаветой ГлинкойФлаги с черными лентами на здании телецентра "Останкино", где проходит гражданская панихида по погибшим в катастрофе журналистамГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст (в центре) перед прощанием с погибшими в катастрофе Ту-154 журналистами в телецентре "Останкино"Прощание с погибшими в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ на Федеральном военном мемориальном кладбищеМинистр транспорта РФ Максим Соколов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области Во время церемонии прощания с погибшими в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ на Федеральном военном мемориальном кладбищеПохороны погибших при крушении самолета Ту-154 на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных МытищахВо время церемонии прощания с руководителем фонда "Справедливая помощь" Елизаветой ГлинкойВо время церемонии похорон художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова Валерия Халилова в деревне Новинки
Гражданская панихида по главе благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке в Успенском храме Новодевичьего монастыря
Сочи Минобороны РФ Ту-154

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что Навальный страдает манией величия и преследования

Полиция завела уголовное дело по факту избиения актера Прилучного

Полиция завела уголовное дело по факту избиения актера Прилучного

Больше трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом

МЧС демонтирует во дворах шлагбаумы, которые никто не откроет пожарным

МЧС демонтирует во дворах шлагбаумы, которые никто не откроет пожарным
Навальный попал в больницу

Россия расширила ответные санкции против ЕС

Послов Германии, Франции и Швеции вызвали в МИД РФ из-за санкций ЕС

Послов Германии, Франции и Швеции вызвали в МИД РФ из-за санкций ЕС

Участник нападения на Буденновск осужден в Ростове-на-Дону на 12 лет

Дума приняла законы о восстановлении вытрезвителей

Дума приняла законы о восстановлении вытрезвителей
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 28 776 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 28 776 новых случаев коронавируса

Рогозин потребовал от США немедленной отмены санкций против предприятий "Роскосмоса"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');