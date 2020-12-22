Суд отказал в компенсациях родным жертв катастрофы Ту-154 под Сочи

Цветы на набережной Сочи в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 Фото: Reuters

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Второй Кассационный суд признал законным отказ в компенсациях родственникам погибших в декабре 2016 года при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154, сообщил "Интерфаксу" адвокат истцов Игорь Трунов.

"Кассационный суд отказал в полном объеме в возмещении вреда 72 родственникам погибших в авиационной катастрофе возле Сочи. Решение обжалуется в надзорную инстанцию Верховного суда, подается жалоба в ЕСПЧ", - сказал адвокат во вторник.

В жалобе пострадавшие требовали возмещения морального вреда и недоплаченные страховые выплаты. Однако, как отметил Трунов, "суд посчитал, что Минобороны и страховое общество "Согаз" выполнило свои обязательства, несмотря на то, что моральный вред не возмещался, а также то, что в семьях погибших родились дети, не получившие вообще никаких выплат".

Ранее Мещанский суд Москвы отказал родственникам жертв катастрофы в удовлетворении исковых требований к страховой компании "Согаз", перестраховщику MS Amlin pls и министерству обороны РФ.

Истцы просили суд взыскать с ответчиков более 2 млрд руб. в связи с недоплаченным страховым возмещением, а также причинением материального и морального вреда, однако Мещанский суд не нашел оснований для удовлетворения их требований.

Военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года, погибли 92 человека. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим, на борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и сотрудники Минобороны России.

В декабре 2019 года адвокат Трунов сообщил, что уголовное дело, возбужденное по факту крушения самолета Минобороны, прекращено за отсутствием состава преступления.