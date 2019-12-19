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ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

Путин оценил чутье Джонсона, обыгравшего конкурентов на выборах в Великобритании

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Лидер консерваторов, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон победил на парламентских выборах, так как тоньше чувствовал настроения в обществе, чем его противники, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается того, что сейчас происходит, можно поздравить господина Джонсона, он оказался победителем, и он тоньше чувствовал, чем его политические противники, настроения в британском обществе. Поэтому победил, и, я так понимаю, что намерен реализовать все свои планы в отношении Brexit", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции, отвечая на вопрос, какое впечатление на него производит Джонсон.

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Он отметил, что "на плечах" Джонсона "лежит ответственность за свою страну, за экономику", добавив, что с учетом Brexit Великобритания заинтересована в развитии с Россией экономических связей.

"Об этом говорят и предприниматели из Великобритании, которые работают в России, которых мы считаем своими друзьями, не просто партнерами, но и друзьями. Это и инвесторы, которые приходят, деньги вкладывают в нашу экономику, создают рабочие места. Мы это ценим и делаем все для того, чтобы их поддержать, и чтобы они чувствовали себя здесь как дома", - сказал Путин.

Консервативная партия Великобритании 13 декабря одержала свою самую убедительную победу на парламентских выборах со времен Маргарет Тэтчер, получив 365 мест, Это, как ожидается, даст Борису Джонсону возможность беспрепятственно завершить процесс вывода Великобритании из ЕС. Консерваторы получают 365 мест в 650-местной нижней палате. Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест.

Финишировавшие на втором месте лейбористы получили только 203 места (на 59 меньше, чем на предыдущих выборах). Третье место - у Шотландской национальной партии (48 мест, на 13 больше, чем было). Четвертые - либерал-демократы (11 мест, на одно меньше, чем на предыдущих выборах).

Владимир Путин Борис Джонсон

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