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Джонсон разрешил обнародовать доклад о "российском следе" в британской политике

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал "зеленый свет" публикации парламентского доклада о предполагаемых попытках России оказать влияние на британскую политику, сообщает в понедельник газета The Guardian со ссылкой на представителя премьера.

"Он (премьер - ИФ) изучил доклад, представленный ему в прошлом месяце, и он им доволен - для публикации препятствий нет", - сказал собеседник издания. Однако представитель премьера уточнил, что этот доклад, составленный еще предыдущим составом комитета парламента по разведке и безопасности британского парламента, не будет обнародован до формирования нового состава парламентского комитета.

Британский парламент нового созыва, как ожидается, начнет работу во вторник, 17 декабря. Западные СМИ в свою очередь напоминают, что комитет начал расследование в отношении России в ноябре 2017 года, а финальная версия доклада была утверждена британской разведке ранее в этом году. При этом власти Великобритании еще 4 ноября должны были опубликовать 50-страничный доклад, посвященный, в частности, возможному вмешательству РФ в референдум по Brexit.

Политики из Лейбористской партии утверждали, что в этом докладе могут содержаться указания на связи между Консервативной партией Бориса Джонсона и российскими миллиардерами. Глава же предыдущего состава комитета по разведке и безопасности Доминик Грив обвинял Джонсона в намеренной отсрочке публикации доклада.

В конце ноября Борис Джонсон уверял, что у него нет никаких доказательств того, что Россия вмешивалась в британскую политику. "Мне неизвестны абсолютно никакие доказательства тому, что Россия или какая-либо другая страна, успешно или нет, вмешивалась в политику этой страны (Великобритании - ИФ)", - заявлял Джонсон в интервью радиостанции LBC.

Такое заявление Джонсон сделал, отвечая на вопрос, почему британское правительство до сих пор не опубликовало доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику.

Аналогичное заявление британский премьер уже делал в середине ноября в эфире BBC News. Тогда в ответ на вопрос о том, почему власти Великобритании до сих пор не опубликовали доклад, посвященный России и ее вероятному вмешательству в британскую политику, Джонсон заметил, что он не видит причины ускорять процесс публикации.

Борис Джонсон Великобритания

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