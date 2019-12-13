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Консерваторы получили самое значительное большинство в парламенте со времен Тэтчер

Они получили на 57 мест больше, чем у них было в прежнем составе палаты общин

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Консервативная партия Великобритании одержала свою самую убедительную победу на парламентских выборах со времен Маргарет Тэтчер, получив 365 мест, свидетельствуют окончательные результаты голосования.

При премьере Тэтчер в 1987 году им удалось получить 376 мест в 650-местном парламенте.

Нынешний премьер Великобритании и лидер консерваторов Борис Джонсон, выступая в Лондоне, заявил, что результат этого года стал "самым значительным большинством консерваторов (в парламенте - ИФ) с 1980-х годов".

Досрочные парламентские выборы состоялись в четверг в Великобритании. Окончательные результаты выборов, опубликованные вечером в пятницу, показывают, что консерваторы получили на 57 мест больше, чем у них было в прежнем составе нижней палаты парламента.

Финишировавшие на втором месте лейбористы получили только 203 места (на 59 меньше, чем на предыдущих выборах). Третье место - у Шотландской национальной партии (48 мест, на 13 больше, чем было). Четвертые - либерал-демократы (11 мест, на одно меньше, чем на предыдущих выборах).

Остальные партии получили в общей сложности 23 места.

Ранее Джонсон заявил, что убедительная победа консерваторов на выборах ясно показала, что британцы выступают за Brexit, и теперь необходимо завершить этот процесс.

"Британский народ ясно, однозначно, бесспорно выступил за то, чтобы мы вышли из ЕС", - сказал Джонсон. Результаты голосования, по мнению премьера, должны положить конец любым разговорам о втором референдуме по вопросу Brexit.

При этом он обещал, что уложится в установленные сроки и завершит Brexit до 31 января 2020 года. "Мы выйдем из ЕС до 31 января. И никаких "если", никаких "но", никаких "может быть", - заявил Джонсон.

Великобритания

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