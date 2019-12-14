Джонсон поблагодарил избирателей за доверие после победы консерваторов

Результат Консервативной партии Великобритании стал лучшим со времен Маргарет Тэтчер

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после победы его Консервативной партии на досрочных парламентских выборах поблагодарил избирателей и пообещал оправдать их доверие.

"Мы будем неустанно работать, чтобы оправдать ваше доверие и донести ваши приоритеты до парламента, который работает для вас", - написал Джонсон в твиттере.

Согласно опубликованным в пятницу вечером финальным результатам выборов, консерваторы получили самое большое количество мест для своей партии с момента победы Маргарет Тэтчер в 1987 году. Тогда им удалось получить целых 376 мест в 650-местном парламенте.

Нынешний премьер Великобритании и лидер консерваторов Борис Джонсон, выступая в пятницу в Лондоне, заявил, что результат этого года стал "самым значительным большинством консерваторов (в парламенте - ИФ) с 1980-х годов".

Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоялись в четверг, 12 декабря. Окончательные результаты выборов, опубликованные вечером в пятницу, показывают, что консерваторы получили 365 мест (на 57 больше, чем было), а финишировавшие на втором месте лейбористы - только 203 места (на 59 меньше, чем на предыдущих выборах). Третье место - у Шотландской национальной партии (48 мест, на 13 больше, чем было). Четвертые - либерал-демократы (11 мест, на одно меньше, чем на предыдущих выборах). Остальные партии получили, в общей сложности 23 места.

Джонсон инициировал досрочные выборы, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим британским премьером.