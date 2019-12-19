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ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

Путин разъяснил свою позицию по оговорке "подряд" относительно сроков правления

Путин разъяснил свою позицию по оговорке "подряд" относительно сроков правления
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя спешить и совершать опрометчивых шагов в вопросах изменения Конституции, в том числе по исключению оговорки "подряд" в части президентских сроков.

В интервью Павлу Зарубину, которое было показано телеканалом "Россия-24" (ВГТРК), российский лидер заявил, что во время прошедшей 19 декабря большой пресс-конференции отвечал только на вопрос, который был задан и это не была какая-то заготовка с его стороны.

"Но я сказал то, что вы слышали, а именно, что я вижу, дискуссия по этому вопросу идет, вижу и считаю не лишенным оснований то, что действующие парламентские партии ставят вопрос о расширении полномочий парламента", - пояснил Путин.

Путин: пресс-конференция - 2019

Он подчеркнул, что общество развивается, укрепляются парламентские структуры, также сложилась устойчивая и многопартийная политическая система.

"Люди хотят большей ответственности за принимаемые на верхнем уровне государственной властью решения. В принципе, это вполне обосновано. Но здесь нельзя только делать никаких опрометчивых шагов, и нельзя с этим спешить. Поэтому дискуссия идет, я тоже буду смотреть, как она развивается", - сказал Путин.

Так он ответил на вопрос, когда в Конституцию РФ могут быть внесены изменения, исключающие оговорку "подряд" относительно двух президентских сроков.

По ходу большой пресс-конференции Путину был задан вопрос о возможности конституционных изменений.

"Что можно было бы сделать, что касается этих сроков - отменить оговорку "подряд", - сказал президент, отметив, что необходимость такой поправки, по его мнению, связана с позицией ряда политиков и политологов.

Между тем, в "Единой России" заявили, что озвученные Путиным возможные изменения должны приниматься после широкого обсуждения с общественностью.

"Изменения в части возможности избрания "двух сроков подряд" мне представляются абсолютно правильными, разумными. Здесь, я уверен, "Единая Россия" полностью президента поддержит", - сказал замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Александр Хинштейн, добавив. что президент сказал что "он не возражает", он не сказал, что нам нужно завтра эти поправки обязательно принимать".

Владимир Путин Конституция

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