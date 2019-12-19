Путин разъяснил свою позицию по оговорке "подряд" относительно сроков правления

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя спешить и совершать опрометчивых шагов в вопросах изменения Конституции, в том числе по исключению оговорки "подряд" в части президентских сроков.

В интервью Павлу Зарубину, которое было показано телеканалом "Россия-24" (ВГТРК), российский лидер заявил, что во время прошедшей 19 декабря большой пресс-конференции отвечал только на вопрос, который был задан и это не была какая-то заготовка с его стороны.

"Но я сказал то, что вы слышали, а именно, что я вижу, дискуссия по этому вопросу идет, вижу и считаю не лишенным оснований то, что действующие парламентские партии ставят вопрос о расширении полномочий парламента", - пояснил Путин.

Он подчеркнул, что общество развивается, укрепляются парламентские структуры, также сложилась устойчивая и многопартийная политическая система.

"Люди хотят большей ответственности за принимаемые на верхнем уровне государственной властью решения. В принципе, это вполне обосновано. Но здесь нельзя только делать никаких опрометчивых шагов, и нельзя с этим спешить. Поэтому дискуссия идет, я тоже буду смотреть, как она развивается", - сказал Путин.

Так он ответил на вопрос, когда в Конституцию РФ могут быть внесены изменения, исключающие оговорку "подряд" относительно двух президентских сроков.

По ходу большой пресс-конференции Путину был задан вопрос о возможности конституционных изменений.

"Что можно было бы сделать, что касается этих сроков - отменить оговорку "подряд", - сказал президент, отметив, что необходимость такой поправки, по его мнению, связана с позицией ряда политиков и политологов.

Между тем, в "Единой России" заявили, что озвученные Путиным возможные изменения должны приниматься после широкого обсуждения с общественностью.

"Изменения в части возможности избрания "двух сроков подряд" мне представляются абсолютно правильными, разумными. Здесь, я уверен, "Единая Россия" полностью президента поддержит", - сказал замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Александр Хинштейн, добавив. что президент сказал что "он не возражает", он не сказал, что нам нужно завтра эти поправки обязательно принимать".