Президент РФ снова согласился изъять из Конституции слово "подряд"

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высказался за отмену в Конституции РФ оговорки "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий.

"Что можно было бы сделать, что касается этих сроков - отменить оговорку "подряд", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности конституционных изменений.

Необходимость такой поправки, по его мнению, связана с позицией ряда политиков и политологов.

"Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд", - отметил Путин.

Президент добавил: "Она (оговорка) некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает". "Ну, можно было бы ее и отменить, наверно", - сказал Путин.

О возможности изъятия из Конституции слова "подряд", которое ограничивает президентские полномочия "двумя сроками подряд", Путин говорил и ранее, например, в 2012 году.

В 81-й статье Основного закона сказано: "Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд".

В мае 2018 года в Госдуму был внесен законопроект об увеличении количества допустимых президентских сроков с двух до трех подряд. Документ был подготовлен парламентом Чеченской Республики. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что необходимость увеличения продолжительности пребывания главы государства на своем посту обусловлена "достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения".

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.