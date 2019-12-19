Суд назначил новую экспертизу по делу "Седьмой студии"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москву решил назначить новую, третью по счету, финансовую экспертизу по уголовному делу о мошенничестве в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого дела "Седьмой студии".

"Ходатайство государственного обвинения удовлетворить, назначить по уголовному делу повторную комплексную финансово-экономическую, оценочную, искусствоведческую экспертизу", - огласила решение судья Олеся Менделеева.

Эта экспертиза станет третьей по "делу "Седьмой студии". Назначить ее суд попросил гособвинитель Михаил Резниченко, который сослался на то, что предыдущая экспертиза, проведенная при первом рассмотрении дела по существу, была осуществлена с участием "предвзятых экспертов", а именно профессора института театрального искусства (ГИТИС) Видмантаса Силюнаса и замдиректора МХТ им. Чехова Марины Андрейкиной, ранее, по данным обвинения, публично выражавших поддержку фигурантам дела.

Экспертизы по делу "Седьмой студии"

В среду, 18 декабря, стало известно, что Мещанский суд отклонил ходатайство защиты, которая просила признать недопустимой и исключить как доказательство финансовую экспертизу в деле "Седьмой студии", которая определила сумму ущерба в 133 млн рублей. Как отмечал адвокат бывшего гендиректора "Седьмой Студии" Юрия Итина Юрий Лысенко, эксперт Татьяна Рафикова, участвовавшая в экспертизе, допустила ряд ошибочных расчетов и необъективных оценок, находясь в зависимости от следователей и ориентируясь только на те материалы, которые она от них получала.

Еще одну экспертизу по делу провели по постановлению судьи Мещанского суда Ирины Аккуратовой в Центре экспертизы при Минюсте. Это была "комплексная комиссионная финансово-экономическая, оценочная, искусствоведческая экспертиза". Эксперты заявили, что определить общую сумму всех расходов проекта "Платформа" невозможно, так как в материалах дела нет документов бухгалтерского учета. По этой же причине нельзя определить, допускала ли "Седьмая студия" расходы, не связанные с проектом.

Серебренников создал "Седьмую студию" для театрального проекта "Платформа" по продвижению современного искусства. Его и других фигурантов дела обвиняют в обналичивании и хищении 133 млн рублей из бюджета, которые Минкультуры в 2011-2014 годах выделило на "Платформу".

Кроме него и Итина по делу также проходят бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и бывшая руководитель департамента государственной поддержки искусства Минкультуры, ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева признала вину и пошла на сделку со следствием. Ее дело суд рассматривает отдельно.