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Суд отказался исключить экспертизу следствия из дела "Седьмой студии"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отклонил ходатайство защиты, которая просила признать недопустимой и исключить как доказательство финансовую экспертизу в деле "Седьмой студии", которая определила сумму ущерба в 133 млн рублей.

Исключить ее просил адвокат бывшего гендиректора "Седьмой Студии" Юрия Итина Юрий Лысенко. По его словам, эксперт Татьяна Рафикова, которая изучала финансово-хозяйственную деятельность студии по просьбе следователей, допустила ряд ошибочных расчетов и необъективных оценок, находясь в зависимости от следствия и ориентируясь только на те материалы, которые она получала от следствия.

Также эксперт не сравнивала мероприятия "Седьмой студии" для театрального проекта "Платформа" с аналогичными, указывая на исключительный характер проекта, добавил адвокат. По его словам, "Платформа" состояла из многих отдельных мероприятий, которые можно оценивать в сравнении.

Выводы эксперта Рафиковой легли в основу окончательного обвинения фигурантам дела. Их адвокаты и в ходе следствия, и в суде не раз говорили об ошибочности этих выводов и о том, что их нельзя использовать как доказательство.

Еще одну экспертизу по делу провели по постановлению судьи Мещанского суда Ирины Аккуратовой в Центре экспертизы при Минюсте. Это была "комплексная комиссионная финансово-экономическая, оценочная, искусствоведческая экспертиза". Эксперты заявили, что определить общую сумму всех расходов проекта "Платформа" невозможно, так как в материалах дела нет документов бухгалтерского учета. По этой же причине нельзя определить, допускала ли "Седьмая студия" расходы, не связанные с проектом.

Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов указывал, что, по расчетам экспертов, сумма затрат для проекта "Платформа" в соответствии с рыночными ценами составила 260 млн рублей, тогда как из бюджета на него выделили около 216,5 млн рублей.

После получения результатов экспертизы судья Аккуратова в сентябре 2019 года вернула уголовное дело в прокуратуру. Прокуратура это решение оспорила, и Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, которое началось 1 ноября.

В ходе нового процесса претензии ко второй экспертизе высказало гособвинение. Как заявил 16 декабря прокурор Михаил Резниченко, к экспертизе были привлечены заинтересованные лица, а именно профессор института театрального искусства (ГИТИС) Видмантас Силюнас и замдиректора МХТ им. Чехова Марина Андрейкина, ранее, по данным обвинения, публично выражавшие поддержку фигурантам дела. Таким образом, считает прокуратура, эксперты нарушили принцип непредвзятости.

В связи с "необъективными выводами Силюнаса и Андрейкиной", которые эксперты допустили, по мнению обвинения, прокуратура попросила суд назначить новую, третью экспертизу для установления обстоятельства и оценки финансово-хозяйственной деятельности "Седьмой студии", исключив из дела и признав недопустимым доказательством вторую экспертизу.

Ходатайство прокуратуры об исключении второй экспертизы и назначении новой будет обсуждаться 19 декабря.

Серебренников создал "Седьмую студию" для театрального проекта "Платформа" по продвижению современного искусства. Его и других фигурантов дела обвиняют в обналичивании и хищении 133 млн рублей из бюджета, которые Минкультуры в 2011-2014 годах выделило на "Платформу". Кроме него и Итина по делу также проходят бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и бывшая руководитель департамента государственной поддержки искусства Минкультуры, ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева признала вину и пошла на сделку со следствием. Ее дело суд рассматривает отдельно.

Седьмая студия Минкультуры Мещанский суд Платформа Кирилл Серебренников

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