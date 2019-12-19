Двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения на Лубянке

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ пострадали в результате стрельбы на Лубянке, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве РФ.

По словам собеседника агентства, "двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения".

Как сообщила "Интерфаксу" представитель СКР Светлана Петренко, следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой у здания ФСБ на Большой Лубянке.

Как сообщалось, инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России.

Центр общественных связей ФСБ сообщил ранее в четверг, что неизвестный открыл стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке, есть пострадавшие.

ФСБ сообщила, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.