Националиста Демушкина исключили из списка экстремистов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг исключил националиста Дмитрий Демушкина из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сообщается на сайте ведомства.

"Данный список - это вопиющий образец беззакония, когда без каких-либо судебных решений, человека ограничивают в любых переводах денежных средств. Я находился в нем долгие годы, не будучи осужденным ни одним судом, я оказался в данном списке после того, как добился реабилитации по двум уголовным делам", - сказал "Интерфаксу" Демушкин.

Националиста убрали из перечня после его обращения в ведомство. Демушкин напомнил, что Тверской суд обязал Министерство финансов выплатить ему компенсацию за незаконное уголовное преследование по 282 статье УК РФ и 212 статье УК РФ.

"Более двух лет Главное следственное управление расследовало нелепое дело о призывах к массовым беспорядкам и разжигании розни и вражды, не имея даже состава преступления. Меня просто два года держали под следствием, ограничивая мои передвижения, четырежды продлевая его за подписью руководства Следственного комитета РФ", - заявил активист.

Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинг ведет согласно ФЗ-115 "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Сейчас в этом списке более 9 тыс. россиян. У фигурантов списка блокируются все счета и карты. Из своей зарплаты они могут ежемесячно получать не более 10 тыс. руб. на одного члена семьи. Решение суда для включения в перечень не требуется - достаточно того, что на них завели уголовное дело.

Нагатинский суд Москвы 25 апреля 2017 года приговорил Демушкина к 2,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима, признав его виновным в двух эпизодах возбуждения ненависти и вражды (часть 1 статьи 282 УК РФ).

Суд и следствие установили, что в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в одной из соцсетей две фотографии с баннерами "Русского марша", на которых были выявлены признаки экстремизма.

Мосгорсуд 17 июля 2017 года признал приговор националисту законным и оставил его без изменений.

В феврале текущего года Демушкин вышел на свободу в связи с частичной декриминализацией статьи о "возбуждении ненависти и вражды".

Ранее Демушкин был лидером запрещенных на территории России экстремистских сообществ, таких как "Славянский Союз (СС)" и "Этнополитическая организация "Русские".