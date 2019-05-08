Националист Демушкин с 13 мая возглавит администрацию Барвихи

Националист Дмитрий Демушкин Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Националист Дмитрий Демушкин временно займет должность исполняющего обязанности главы администрации в подмосковной Барвихе, сообщил "Интерфаксу" и.о. главы администрации Барвихи Константин Гавриков, который в настоящее время находится в отпуске по состоянию здоровья.

"Да, исполняющий обязанности (главы администрации Барвихи) Андрей Ходырев (ранее назначенный Гавриковым на время его болезни исполняющим обязанности главы администрации - ИФ), который с сегодняшнего дня в отпуске, передает свои обязанности. Распоряжение уже готово. С понедельника Демушкин становится исполняющим обязанности руководителя администрации", - сообщил Гавриков "Интерфаксу".

Он отметил, что Демушкин назначен на эту должность на время его (Гаврикова) нахождения на больничном.

Ранее сообщалось, что глава Одинцовского района Андрей Иванов обратился в прокуратуру в связи с "незаконным назначением" националиста Дмитрия Демушкина на должность замглавы администрации поселения Барвихинское.

Как отметил Иванов, глава поселения Барвихинское (Одинцово) Сергей Теняев незаконно освободил Германа Потапчука от исполнения обязанностей и назначил на эту должность Гаврикова, который, в свою очередь, уволил Потапчука и назначил исполняющим обязанности Ходырева. "Он и принял на работу в администрацию Демушкина", - уточнил Иванов.

В свою очередь глава сельского поселения Барвихинское Теняев сообщил "Интерфаксу", что считает назначение Демушкина законным.

Распоряжение и.о. главы администрации Ходырева о назначении Демушкина на данную должность имеется в распоряжении "Интерфакса". Согласно документу, Демушкин будет занимать должности главного специалиста отдела организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации поселения Барвихинское, а также исполнять обязанности замглавы администрации поселения.

Демушкину установлен оклад специалиста второй категории, а также соответствующие надбавки.

Уголовное прошлое Демушкина

Нагатинский суд Москвы 25 апреля 2017 года приговорил Демушкина к 2,5 годам колонии, признав его виновным в разжигании ненависти и вражды из-за публикации в соцсетях фотографий с баннерами "Русского марша".

В феврале этого года Демушкин вышел на свободу в связи с частичной декриминализацией статьи о "возбуждении ненависти и вражды".

Ранее Демушкин был лидером запрещенных на территории России экстремистских сообществ, таких как "Славянский Союз (СС)" и "Этнополитическая организация "Русские".