Националист Демушкин досрочно вышел на свободу

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Петушинский районный суд Владимирской области освободил националиста Дмитрия Демушкина, осужденного на 2,5 года колонии, в связи с частичной декриминализацией статьи о "возбуждении ненависти и вражды", сообщил "Интерфаксу" его адвокат Олег Колесников.

"Сегодня суд принял решение об освобождении Дмитрия по заявлению, которое было подано в связи с частичной декриминализацией статьи 282 Уголовного кодекса", - сказал Колесников агентству в среду.

"Суд не стал дожидаться десяти дней, когда решение вступит в силу, и освободил его немедленно. Дмитрий уже на свободе", - отметил адвокат.

Нагатинский суд Москвы 25 апреля 2017 года приговорил Демушкина к 2,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима, признав его виновным в двух эпизодах возбуждения ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Суд и следствие установили, что в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в одной из соцсетей две фотографии с баннерами "Русского марша", на которых были выявлены признаки экстремизма. Демушкин свою вину отрицал и заявлял, что все транспаранты и баннеры при проходе на акцию проверялись сотрудниками правоохранительных органов, которые не предъявили претензий к изображениям, ставшим поводом для уголовного дела.

Мосгорсуд 17 июля 2017 года признал приговор националисту законным и оставил его без изменений.

Ранее Демушкин был лидером запрещенных на территории России экстремистских сообществ, таких как "Славянский Союз (СС)" и "Этнополитическая организация "Русские"".

Декриминализация ст. 282 УК РФ

Президент России 27 декабря 2018 подписал закон "О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации", который ввел декриминализацию совершенного впервые преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ.

Ранее эта часть статьи предусматривала наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершенное публично или с использованием интернета.

Новый закон предусматривает, в частности, отказ от привлечения к уголовной ответственности за такие деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года. Это касается, в том числе, и ответственности за репосты.