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Басманный суд отказался отправлять в СИЗО нового фигуранта "дела Baring Vostok"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отказался удовлетворять ходатайство следствия об аресте бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, задержанного по так называемому делу Baring Vostok, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Цакунова меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласила решение судья Евгения Николаева на заседании в пятницу. Цакунов был освобожден из-под стражи в зале суде.

Ранее в ходе заседания прокурор просил суд не арестовывать нового фигуранта "дела Baring Vostok" Цакунова. По словам представителя надзорного ведомства, расследование данного дела можно провести "без избрания Цакунову какой-либо меры пресечения, связанной с изоляцией от общества".

О задержании Цакунова стало известно в четверг, 19 декабря. В настоящее время он подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) - обвинение ему не предъявлено.

Цакунов стал седьмым фигурантом так называемого дела Baring Vostok, по которому обвиняемым проходит основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви.

По версии следствия, Калви и его предполагаемые соучастники похитили 2,5 млрд рублей у "Восточного", частично принадлежащего Evison Holdings - структуре Baring Vostok. Американский бизнесмен настаивает, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.

В Baring Vostok "Интерфаксу" заявили, что задержание Цакунова "ничем не обосновано и является грубым злоупотреблением законом в коммерческих интересах".

Александр Цакунов Baring Vostok Басманный суд Москва

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