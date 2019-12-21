Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в Тулуне

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих рабочих при земляных работах в городе Тулуне Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по региону.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время следователи ведут осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщалось, рабочие рыли траншею на территории ремонтируемого после наводнения Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, на улице Песочной, 76. Произошел обвал грунта. Три человека погибли и двое пострадали.

Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. Сильнее всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.