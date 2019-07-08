Иркутские власти нашли землю под новое жилье взамен разрушенного

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области определило площадки для строительства нового жилья взамен уничтоженного во время наводнения, сообщила пресс-служба правительства.

"В Тулуне определили пять участков, чтобы их хватило для всех переселяемых из зоны затопления. Также обозначены территории, где можно строить многоэтажные дома - пятиэтажные и, возможно, даже девятиэтажные, с учетом грунтов и сейсмики. Наметили участки под индивидуальное жилье", - приводит слова губернатора Сергея Левченко его пресс-служба.

Как отмечается, в Тайшете и Чуне достаточно мест для индивидуального жилого строительства. В Нижнеудинске и Тулуне рассматриваются участки, где появятся новые микрорайоны, при этом они не должны попасть в зону возможного подтопления.

В течение нескольких дней власти составят планы застройки и представят их членам рабочей группы по строительству и проектированию под руководством замминистра строительства РФ Леонида Ставицкого.

Зампред правительства РФ Виталий Мутко ранее заверил журналистов, что жителям построят жилье по площади не ниже "социальной нормы".

В общей сложности во время наводнения жилье потеряли около 3,5 тыс. семей.

С 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области, 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 34 тыс. человек. Погибли 22 человека, еще 11 разыскиваются как пропавшие без вести. Больше всего от паводков пострадали города Тулун и Нижнеудинск.