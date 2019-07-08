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Иркутские власти нашли землю под новое жилье взамен разрушенного

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области определило площадки для строительства нового жилья взамен уничтоженного во время наводнения, сообщила пресс-служба правительства.

"В Тулуне определили пять участков, чтобы их хватило для всех переселяемых из зоны затопления. Также обозначены территории, где можно строить многоэтажные дома - пятиэтажные и, возможно, даже девятиэтажные, с учетом грунтов и сейсмики. Наметили участки под индивидуальное жилье", - приводит слова губернатора Сергея Левченко его пресс-служба.

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Как отмечается, в Тайшете и Чуне достаточно мест для индивидуального жилого строительства. В Нижнеудинске и Тулуне рассматриваются участки, где появятся новые микрорайоны, при этом они не должны попасть в зону возможного подтопления.

В течение нескольких дней власти составят планы застройки и представят их членам рабочей группы по строительству и проектированию под руководством замминистра строительства РФ Леонида Ставицкого.

Зампред правительства РФ Виталий Мутко ранее заверил журналистов, что жителям построят жилье по площади не ниже "социальной нормы".

В общей сложности во время наводнения жилье потеряли около 3,5 тыс. семей.

С 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области, 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 34 тыс. человек. Погибли 22 человека, еще 11 разыскиваются как пропавшие без вести. Больше всего от паводков пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

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