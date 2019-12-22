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В Уфе не обнаружили повышенного загрязнения воздуха из-за пожара на заводе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Концентрации вредных веществ не превышены в ближайшей жилой зоне к нефтехимическому заводу в Уфе, где произошел пожар, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье сотрудник республиканского Минприродопользования и экологии.

По словам собеседника агентства, для проверки были отобраны пробы в трех точках.

Ранее сообщалось о пожаре на площади 2 тыс. кв. м. Горят 250-литровые емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Огонь локализовали в 8:44 по Москве.

Горящее здание находится в промзоне, угрозы для населения Уфы нет.

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