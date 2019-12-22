После пожара на заводе в Уфе возбудили уголовное дело

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Уфе в связи с пожаром на "Опытном заводе Нефтехим", сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в воскресенье.

По данным пресс-службы, дело открыто по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Следователи провели осмотр места происшествия, в ходе расследования, они, в частности, проанализируют изъятую производственную и разрешительную документацию и допросят руководство и сотрудников предприятия, отметили в СКР. Также будет установлен ущерб от пожара и ответственные за нарушения лица, сказали в пресс-службе ведомства.

Пожар на заводе в Уфе произошел утром в воскресенье, огонь распространился на площади двух тысяч квадратных метров. Открытый огонь удалось потушить. По предварительным данным, на предприятии во время нагрева воспламенился один из компонентов технологической жидкости для антикоррозийной обработки труб нефтепровода. Огонь охватил 250-литровые емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Эвакуация не потребовалась, при пожаре никто не пострадал.

При тушении огня на заводе задействовали 140 человек и 47 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Здание находится в промышленной зоне. Жилой сектор расположен на расстоянии километра, угрозы для населения Уфы нет.