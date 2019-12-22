Пожарные потушили открытый огонь на заводе в Уфе

Пожар на заводе "Нефтехим" в Уфе Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Республике Башкирия/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое пламя на нефтехимическом заводе в Уфе в 10:50 по московскому времени, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Для мониторинга атмосферного воздуха работают три передвижных лаборатории, превышений ПДК не зафиксировано. Жилой сектор находится на расстоянии тысячи метров от места происшествия, жалоб от местных жителей не поступало.

По данным МЧС, в результате пожара на "Опытном заводе Нефтехим" повреждения получили производственное здание, склад сырья готовой продукции, огонь охватил две тысячи квадратных метров. Эвакуация не проводилось, пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 140 человек и 47 единиц техники.

Для борьбы с огнем создано три боевых участка для защиты производственного здания, защиты и охлаждения бочек и горизонтальных цистерн с готовым продуктом.

Причиной пожара могло стать возгорание технологической жидкости при ее разогреве в специальной печи, сообщил "Интерфаксу" ранее в воскресенье зампредседателя Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов. Он рассказал, что технологическая жидкость, о которой идет речь, готовится из нескольких компонентов и предназначается для внутренней антикоррозийной обработки труб для транспортировки нефти.

Собеседник агентства добавил, что окончательную причину пожара установит испытательная лаборатория.