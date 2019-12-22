Следователи начали проверку после пожара на заводе в Уфе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Следователи проверяют соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе, где произошел пожар, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в воскресенье.

На месте происшествия работают следователи, а также сотрудники МЧС, МВД и Госкомитета Башкирии по ЧС. Специалисты осматривают место происшествия и опрашивают сотрудников предприятия, изъята производственная и разрешительная документация.

Пожар на заводе в Уфе произошел утром в воскресенье, огонь распространился на площади двух тысяч квадратных метров. Открытый огонь удалось потушить. По предварительным данным, на предприятии во время нагрева воспламенился один из компонентов технологической жидкости для антикоррозийной обработки труб нефтепровода. Огонь охватил 250-литровые емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Эвакуация не потребовалась, при пожаре никто не пострадал.

Здание находится в промышленной зоне. Жилой сектор находится на расстоянии километра, угрозы для населения Уфы нет.

"Опытный завод Нефтехим" занимается выпуском химической продукции для военной промышленности, косметической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей. В частности, производит растворители, ингибиторы, бактерициды, поглотители кислорода и сероводорода, сообщается на официальном сайте предприятия. Мощность выпуска продукции - 60 тысяч тонн в год.