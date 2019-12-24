Организаторов полицейских учений с участием школьников уволили из МВД

Учения по пресечению массовых беспорядков. Архивное фото. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил привлечь к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Татарстану генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина из-за неполного служебного соответствия, а также уволить из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений с участием школьников из Татарстана.

Об этом Колокольцев сказал на правительственной комиссии по профилактике правонарушений во вторник.

Как сообщалось, руководство МВД Татарстана назначило служебную проверку в связи с несогласованным привлечением учеников местной школы к проведению полицейских учений.

Ранее в соцсетях была распространена видеозапись, на которой видно, как сотрудники правоохранительных органов отрабатывают в школьном дворе навыки разгона толпы.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы "по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения; в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса".

При этом пресс-служба отмечает, что перед началом занятий полицейские, администрация школы и старшеклассники были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности.

"Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка. Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал", - подчеркивается в сообщении.

Служебную проверку начали из-за того, что "участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан". Свою проверку по факту произошедшего также начала и прокуратура.