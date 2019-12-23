Институт развития интернета разыграет 3 млрд рублей грантов на проекты для молодежи

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - 20 января 2020 года в Институте развития интернета будет запущен государственный конкурс по поддержке интернет-проектов для молодежи, объявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Вторая и третья волна конкурса планируются на апрель и октябрь. Общий фонд конкурса - 3 млрд рублей.

Заявку на грант можно будет подать на сайте института. Правила и критерии будет определять наблюдательный совет конкурса, созданный в ИРИ, решения принимать будет "профессиональное сообщество", отметил Кириенко. Среди партнеров и инвесторов конкурса он назвал "Яндекс" и Mail.ru Group.

Конкурс предусматривает пять направлений: видеоконтент, контент в блогосфере (социальные сети, мессенджеры), спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение, рассказал гендиректор ИРИ Антон Клочкин. Он подчеркнул, что раньше никогда не выделялись гранты на игры.

По его словам, темами конкурса на 2020 год предложены "Живая память" (о ветеранах), "Мы вместе" (о многообразии культур), "Делай добро" (волонтерство), "Гордимся" (успехи в культуре, спорте, бизнесе), "Действуй" (образовательные конкурсы и форумы).

Принять участие в конкурсе смогут существующие компании с новыми проектами и новые компании, у которых есть пока только концепция и бизнес-план.

По словам Кириенко, при организации конкурса учитывался опыт Фонда кино, через который государство софинансирует проекты, Фонда президентских грантов с закрытым голосованием экспертов по анонимизированным заявкам.