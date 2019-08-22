Минпросвещения не поддержало идею включить компьютерные игры в школьную программу

В ведомстве отметили, что программа уже рассчитана на предельную нагрузку

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Минпросвещения не поддержали предложение Института развития интернета включить в школьную программу такие игры, как Dota 2 или Minecraft. Программа уже рассчитана на допустимую нагрузку детей, добавление новых предметов приведет к переутомлению школьников, заявили в пресс-службе ведомства.

В министерстве в курсе, что геймификация применяется в образовании как в России, так и за рубежом. Ведомство приветствует и поддерживает профильные тематические занятия в сфере ИТ и программирования, лекции, хакатоны и иные, способствующие развитию ребенка соревнования, которые проходят в регионах на регулярной основе, добавили в пресс-службе.

Ранее о том, что ИРИ предложил включить компьютерные игры в школьную программу как факультативные занятия, сообщил РБК. Эксперты предложили учить детей играть в игры, по которым проводятся международные киберспортивные соревнования, например, в Dota 2, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks. Такие занятия помогут тренировать у детей скорость реакции, умение действовать в команде и стратегическое мышление. Из неспортивных игр в ИРИ посоветовали школьникам развивающий креативность строительный симулятор Minecraft и сервис по игровому обучению программированию CodinGame.